إقليم كوردستان: تسجيل 636 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 636 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (22 أيلول 2020)، تسجيل 636 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 4697 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات الكلية إلى 428223 فحصاً.

وتوزعت الإصابات الـ636 الجديدة على أربيل بواقع 110 إصابات، والسليمانية 109، وكرميان 32، ودهوك 353، وحلبجة 32.

كما سُجلت 403 حالات شفاء، إلى جانب 17 وفاة منها 6 في كل من السليمانية ودهوك، وحالتان في أربيل وكرميان وحالة واحدة في رابرين.

وبهذا يصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان منذ بداية ظهور الجائحة إلى 42368 حالة، بينها 27324 شفاء و1553 وفاة، فيما يرقد 13491 مصاباً في المستشفيات لتلقي العلاج.