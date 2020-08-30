كوردستان تسجل 17 وفاة و540 إصابة بـ «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل (17) وفاة و(540) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن (21871) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (41) شخصاً في (3) مراكز مختلفة.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (5071) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (540) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (138) منها في محافظة أربيل، (115) في محافظة السليمانية، (32) في إدارة گرميان، (241) في محافظة دهوك و(14) في محافظة حلبجة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (293) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (217) منهم في محافظة أربيل، (18) في محافظة السليمانية، (42) في إدارة گرميان و(16) في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (14) حالات في محافظة أربيل و(1) حالة واحدة في محافظة السليمانية، و(2) حالتين في محافظة دهوك.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (28161) مصاباً، توفي منهم (1049) شخصاً، فيما تماثل (17679) مصاباً للشفاء التام، وبقي (9433) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.