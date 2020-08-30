أغسطس 30, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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دهوك تنتخب نائبا مسيحيا لرئيس حكومتها المحلية

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فى :أخبار عــامة
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دهوك تنتخب نائبا مسيحيا لرئيس حكومتها المحلية

انتخب مجلس محافظة دهوك يوم الاحد نائبا للمحافظ من المكون المسيحي.

وقال رئيس المجلس فهيم عبد الله في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان المجلس صوّت على المرشحين المتنافسين على منصب نائب محافظ دهوك للشؤون الادارية.

واضاف ان هذا المنصب من حصة المكون المسيحي، وقد تم التصويت على المرشحين من هذا المكون، مشيرا الى ان المجلس سيصادق على نتائج التصويت، وسيصدر كتاب رسمي عن فوز المرشح بالمنصب.

وتحصل المرشح شمعون شليمون على اغلب الاصوات في المجلس اذ صوت له 25 عضوا خلال جلسة انعقدت اليوم.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال رئيس المجلس انه تمت المصادقة على المرشحين الثلاثة وارسلت اسماؤهم الى مجلس وزراء اقليم كوردستان الذي بدوره سيختار احدهم.

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