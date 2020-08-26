برلمان كوردستان يطلب كشف فحوى اتفاق اربيل وبغداد

وكالات/ طلبت اللجنة المالية في برلمان كوردستان، يوم الاربعاء من حكومة اقليم كوردستان، ايضاحا بشأن فحوى اتفاق المنافذ الحدودية بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة، انه ضمن اطار الاستعدادت لزيارة المنافذ الحكومية، طلبت اللجنة المالية، ايضاحا، من وزارتي المالية والتخطيط في اقليم كوردستان، حول اتفاق المنافذ الحدودية بين بغداد واربيل.

واضاف البيان، ان اجتماع اللجنة الذي ترأسه زياد جبار، اليوم، بحث رد رئاسة حكومة اقليم كوردستان، الاسبوع المنصرم، وطلبها،بشكل رسمي، من وزارتي المالية والتخطيط، كشف فحوى اتفاق المنافذ الحدودية بين بغداد واربيل.

واكد البيان ان اللجنة بحثت ايضا استعدادات، زيارة ميدانية الى المنافذ الحدودية، للاطلاع عن كثب للاوضاع وآلية العمل والحركة التجارية فيها.