برزنجي: اصابات كورونا ضمن فريق الأمم المتحدة بالعراق ستُعالج في كوردستان

– قال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، سامان برزنجي انه تقرر معالجة اي مصاب بكورونا من فريق الأمم المتحدة ببغداد، في اقليم كوردستان.

وقال برزنجي، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في اربيل ان الامم المتحدة قررت أن تتم معالجة اي مصاب بكورونا من فريقها في العراق، في اقليم كوردستان.

وتقرر خلال اجتماع تم عقده بين وزارة صحة كوردستان وفريق الأمم المتحدة في العراق، تخصيص مستشفى لمعالجة اي اصابات ضمن الفريق، بالتنسيق بين الجانبين.

وعبر برزنجي عن ترحيب حكومة الاقليم بالفكرة، مشيرا الى ان تخصيص المستشفى سيعزز العلاقة مع الأمم المتحدة وسيزيد من دعمها.

واكد فريق الامم المتحدة والقنصلية الامريكية في اربيل ان حكومة الاقليم اقدمت على خطوات كبيرة ومهمة في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال مراسم تقديم ممثلين عن الصحة العالمية، معدات طبية كسيارات اسعاف وعبوات الأوكسجين وأجهزة فحص وغيرها لوزارة الصحة في كوردستان.