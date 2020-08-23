التحالف الدولي يسلم “الموقع 8” في معسكر التاجي للقوات العراقية.. ماذا عن بقية المواقع؟

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية، إن “قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية”.

وأشار الخفاجي إلى “الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والأميركية”، مبينا أن “الموقع سوف يخصص إلى القوات الأمنية العراقية لاستخدامه”.

وأضاف: “بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 إلى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم”.

وبخصوص تسليم بقية المواقع، قال الخفاجي إن هناك جدولا زمنيا لتسليمها.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قال يوم أمس إن “القوات العراقية تتبادل مع مستشاري التحالف الدولي بعض المعلومات الاستخباراتية”، مشيراً الى أن ” قيادة العمليات المشتركة تطلب احيانا من التحالف الدولي استهداف بعض الأماكن”.

من جانبه، قال الناطق باسم التحالف الدولي في العراق العقيد مايلز ككينز: إن”القوة التابعة للتحالف ممثلة بمستشارين ومدربين من أجل دعم القوات الأمنية العراقية”، لافتاً إلى أن”قوات التحالف تقدم الدعم اللوجستي الذي تطلبه الحكومة من أجل دعم القوات العراقية”.

وأشار إلى أن”التحالف الدولي ليس لديه قوات تقوم بعمليات قتالية خارج القواعد”، مشيراً إلى أن”هذه القوات موجودة داخل القواعد”.