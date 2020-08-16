نيجيرفان بارزاني يشدد على حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وفق ثلاثة أُسس

دعا رئيس اقليم كوردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني يوم الاحد الحزب الى ممارسة دوره الفاعل في حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على أساس الدستور وحماية الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان وتحقيق وتطبيق الفدرالية عملياً.

جاء ذلك في بيان لبارزاني بمناسبة تأسيس الحزب، وقال بارزاني ان “تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سبيل تحقيق الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، وناضل في سبيل الديمقراطية والحرية وتحقيق نظام سياسي تكون كوردستان عزيزة شامخة في ظله، وفي مسيرته النضالية تحمل كل الصعاب. إن مهمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكوادره اليوم، هي العمل من خلال الحكومة ومؤسسات إقليم كوردستان من أجل تحسين الأوضاع المعاشية للكوردستانيين واجتياز المشاكل والأزمات وأن يكونوا كعادتهم دائماً، المبادرين ورواد وحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك بين أطراف ومكونات كوردستان في سبيل الحفاظ على المكاسب.”

وزاد بالقول انه “في هذه الذكرى، نشدد على الدور المهم والفاعل للحزب الديمقراطي الكوردستاني في حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور وحماية الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان وتحقيق وتطبيق الفدرالية عملياً، كما نؤكد على أهمية وضرورة العمل على أسس التوافق والشراكة وتحقيق التوازن بين كافة مكونات العراق لضمان الأمن والاستقرار السياسي والتقدم في البلد”.

وتابع رئيس الاقليم بالقول “إننا نحيي هذه الذكرى في وقت يمر فيه العالم والمنطقة والعراق عموماً وإقليم كوردستان خصوصاً بأوضاع صعبة وحساسة، وقد تحمّل كوادر وأعضاء وجماهير حزبنا الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب سائر الكوردستانيين، الصعوبات والمشاق والأعباء الثقيلة، وهم دوماً المحرك لاستمرار مسيرة النضال والكفاح. أشكرهم في هذه الذكرى، وأحيي صمودهم، وأنا واثق أننا بصمودهم وكفاحهم سنجتاز هذه المرحلة الصعبة أيضاً ونمضي مفعمين بالأمل باتجاه مستقبل أفضل”.