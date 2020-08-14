“ازمة” نينوى ترد على حملة “الموصل تختنق”

نفت خلية الأزمة في محافظة نينوى ، اليوم الجمعة ، الأنباء التي تتحدث عن وجود أزمة في توفير الأوكسجين لمصابي كورونا في مستشفيات الموصل(مركز المحافظة).

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في نينوى عدي العبادي في تصريح لمراسل (باسنيوز): إنه “بعد الاتصال بمدراء المستشفيات العاملة في محافظة نينوى تبين عدم وجود نقص في مادة الاوكسجين في مستشفياتهم”.

وتداول ناشطون في محافظة نينوى أخبارا تفيد بوجود أزمة في مستشفيات الموصل، فيما أطلق مدونون حملة في مواقع التواصل باسم “الموصل تختنق”، في إشارة لوجود أزمة اختناقات داخل المستشفيات لمصابي كورونا.

لكن مصدر طبي كشف لمراسل (باسنيوز) عن تأخر في إيصال الأوكسجين لمستشفى السلام في الموصل وبعد ذلك جرى حل المشكلة دون ان يسجل نقص بمادة الأوكسجين داخل المستشفيات.

وأكد المصدر أن الحديث عن أزمة اختناق في الموصل تهويل إعلامي لا صحة له، مشيرا إلى ان الأزمة لو كانت موجودة لفقد الأوكسجين من السوق.

وعلم مراسل (باسنيوز) في الموصل أن سعر اسطوانة غاز الأوكسجين الطبي لا تزال تترواح ما بين (5-7) آلاف دينار للاسطوانة الواحدة، فيما لم تسجل أي علامة على وجود أزمة في إنتاج الأوكسجين في المعامل الخاصة بالإنتاج.