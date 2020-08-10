بمبادرة من رئيس الإقليم.. اجتماع بين الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني

يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والإتحاد الوطني، يوم غد الثلاثاء، بعد أشهر من القطيعة بسبب خلافات سياسية.

وبحسب معلومات خاصة لوكالة شفق نيوز، فأن الإجتماع سيعقد بترتيب ومبادرة من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في محاولة من الأخير لرأب الصدع بين الحزبين.

وبحسب المعلومات، فأنه جرى الإتفاق ان يعقد الإجتماع في مصيف دوكان بمحافظة السليمانية.

وسيمثل وفد الديمقراطي كل من هوشيار زيباري، محمود محمد، علي حسين، وسيحضر من جانب الإتحاد، رزكار علي، شالاو علي عسكري، وخسرو غُل محمد”.