مالية إقليم كوردستان تعلق العمل بقرار استقطاع 21% من رواتب الموظفين

أصدر وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، أمراً بإيقاف العمل بكتاب سابق صادر عن الوزارة، بشأن استقطاع 21% من رواتب الموظفين.

وأصدرت الوزارة سابقاً تعميماً إلى الدوائر الحكومية لتزويدها بقائمة رواتب الموظفين مستقطعة منها 21%، لكن مصدراً في وزارة المالية أفاد بأن الوزير علق العمل بهذا القرار.

وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية إن الوزير أصدر تعليمات بإيقاف القرار بالكتاب لحين عقد جلسة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها رووداو فإنه من المقرر أن يتم تحويل أكثر من 100 مليار دينار من عائدات النفط إلى حساب وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، بهدف توزيع رواتب الموظفين.

وفي 21 حزيران 2020، أصدرت حكومة إقليم كوردستان مجموعة قرارات حول رواتب ومخصصات الموظفين، ومن بينها استقطاع 21% من الرواتب نظراً للأزمة المالية الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.