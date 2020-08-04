(بالفيديو) شاهد ارتباك وتلعثم أردوغان وتغير قسمات وجهه خلال بث مباشر

أظهر مقطع فيديو لحظة ارتباك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يلقي كلمة خلال بث مباشر بمناسبة عيد الأضحى، وبتلعثم في الكلمة التي كان يقرأها واضطر لإعادتها مرة أخرى.

ووفقاً لصحيفة “الزمان” التركية المعارضة، كان أردوغان يقرأ كلمته عبر شاشة إلكترونية، ولم يتمكن من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة، فظهر خلال مقطع الفيديو، يقول “عد إلى الوراء” أكثر من مرة.

وظهر الغضب على وجه أردوغان جراء الموقف الذي تعرض له مع تحذير مستشاريه له، قائلين: “يا سيدي نحن على الهواء مباشرة”.