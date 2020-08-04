العراق يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في وفيات «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 83 وفاة و2836 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيانلها، إنه تم فحص (16813) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1059619).

أضافت الوزارة، إن مختبراتها سجلت هذا اليوم (1992) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 381

بغداد / الكرخ 309

مدينة الطب 104

النجف الأشرف 135

السليمانية 27

أربيل 82

دهوك 5

كربلاء 186

كركوك 64

ديالى 89

واسط 88

البصرة 127

ميسان 52

بابل 132

الديوانية 78

ذي قار 60

الأنبار 32

نينوى 33

صلاح الدين 8

وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 2836 حالة إصابة جديدة، كما يلي:

بغداد الرصافة 373

بغداد الكرخ 330

مدينة الطب 66

النجف 129

السليمانية 44

أربيل 244

دهوك 60

كربلاء 296

كركوك 128

ديالى 89

واسط 106

البصرة 207

ميسان 135

بابل 194

الديوانية 97

ذي قار 41

الأنبار 68

المثنى 55

نينوى 112

صلاح الدين 62

وذكرت أنها سجلت 83 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 3

السليمانية 8

أربيل 5

دهوك 1

كربلاء 2

كركوك 3

ديالى 1

واسط 5

البصرة 6

ميسان 2

بابل 14

الديوانية 4

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 2

صلاح الدين 3

وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 96103 ( نسبة الشفاء 71.3 %)، ومجموع الإصابات بلغ 134722، والراقدين الكلي 33602، والراقدين في العناية المركزة 511، ومجموع الوفيات 5017.