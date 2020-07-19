أربيل ثاني محطات زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق

يتوجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عصر اليوم الأحد (19 تموز 2020)، إلى أربيل، ليجتمع مع المسؤولين في إقليم كوردستان، وذلك بناءً على دعوةٍ من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال ظريف بعد وصوله مطار بغداد الدولي، إنه سيقوم بزيارة أربيل، بناءً على دعوة موجهة من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بدوره أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، توجه نظيره الوزير الضيف إلى إقليم كوردستان عقب زيارته بغداد، ليلتقي بكبار المسؤلين في إقليم كوردستان.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد لبحث العلاقات بين البلدين ، حيث سيلتقي ضمن جدول أعماله كبار مسؤولي الحكومة العراقية.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين في الحكومة العراقية بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وسيتوجه ظريف بعد ظهر اليوم الى إقليم كردستان، بدعوة من الرئيس نيجرفان بارزاني لبحث العلاقات بين ايران وإقليم كوردستان، حسب ما نشرته أيضاً، وكالة الأنباء الرسمية في إيران “إرنا”.