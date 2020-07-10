دولة عربية تعلن خلوها تماماً من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، اليوم الجمعة، خلو تونس تماماً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخاصة المناطق السياحية.

وأضاف الوزير التونسي؛ أنه تم إجراء 3 آلاف تحليل مخبري “بي سي آر”، باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة؛ بوصفها أولى المناطق الموبوءة، تبين أن جُل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس.

مبيناً، أن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، وعلى اثر ذلك نعلن خلو كل التراب التونسي من الفيروس.