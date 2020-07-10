مواجهات مدوية في قرعة دوري ابطال اوروبا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واظهرت القرعة

1 ريال مدريد أو مانشستر سيتي × ليون أو يوفنتوس

2 لايبزيج × أتلتيكو مدريد

3 نابولي أو برشلونة × تشيلسي أو بايرن ميونخ

4 أتالانتا × باريس سان جيرمان

قرعة نصف النهائي

الفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (3)

الفائز من المباراة (2) × الفائز من المباراة (4)

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، نقل كافة مباريات البطولة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بسبب معاناة باقي البلدان من حدة انتشار فيروس كورونا، بداية من دور ربع النهائي

وستقام كافة الأدوار المتبقية بنظام المباراة الواحدة بشكل استثنائي.

وتقام ما تبقى من مباريات إياب دور الـ 16 المتبقية يومي 7 و8 أغسطس، في حين تقام مباريات ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس، على أن تقام مباراتي نصف النهائي يومي 18 و19.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.