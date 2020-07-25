اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

اعلن اتحاد كرة القدم في اقليم كوردستان يوم السبت الغاء الدوري الممتاز لهذا العام بسبب تفشي ظهور جائحة كورونا.

وقال نائب رئيس الاتحاد هادي كريم في بيان، ان خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد اليوم تقرر الغاء الدوري الممتاز لهذا العام، مشيرا الى ان بطل الدوري لهذا الموسم فريق نادي “نوروز” الرياضي ويأتي بعده فريق “برايتي”.

واوضح ان اي فريق لم تهبط درجته، ونادي “ارارات” الذي لم يتشرك في هذا الموسم يعود الى الدوري الممتاز.

وتابع كريم بالقول ان ثلاثة اعضاء من اتحاد كرة القدم لم يوافقوا على القرار ولكنه حظي في الوقت ذاته بموافقة خمسة اعضاء اي الاغلبية.