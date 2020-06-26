رغم وفاته.. احمد راضي ينافس في استفتاء الهدف الاسيوي الاجمل بتأريخ المونديال

ينافس اسطورة كرة القدم العراقية الراحل احمد راضي، في استفتاء الهدف الاسيوي الاجمل في تأريخ منافسات كأس العالم.

ونشر موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، استفتاءً لأجمل هدف اسيوي في المونديال، حيث تواجد فيه احمد راضي صاحب الهدف الوحيد للعراق في المونديال الى جانب كل من: بارك سيونغ زين – كوريا الشمالية، ايراج دانايفارد – إيران، تشوي سوون-هو – كوريا الجنوبية، أحمد راضي – العراق، هونغ ميونغ بو – كوريا الجنوبية، سعيد العويران – السعودية، بارك جي سونغ – كوريا الجنوبية، كيسوكي هوندا – اليابان، تيم كاهيل – أستراليا، تاكاشي اينوي – اليابان.

وكتب التقرير عن هدف احمد راضي الذي سجله في مرمى بلجيكا بمونديال 1986 قائلاً: ” سجل الراحل أحمد راضي هدفاً تاريخياً لا ينسى، بعدما استلم تمريرة سريعة وهيأ الكرة بحرفنه لنفسه وتقدم داخل المنطقة قبل أن يرسل تسديدة جميلة بعيداً عن متناول الحارس البلجيكي الشهير جان ماري بفاف، وهو الهدف الوحيد لمنتخب العراق في تاريخ نهائيات كأس العالم”.

وسجل أحمد راضي 62 هدفاً في مسيرته الدولية، ولكن هذا الهدف يعتبر من ضمن الأبرز والأجمل في تاريخ مسيرته.