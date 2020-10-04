القناع الطبي قد يتحول لأخطر عنصر ينقل عدوى كورونا

حذر مختصون من أن الأقنعة الطبية الواقية المستخدمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قد تتحول إلى أخطر عنصر يمكنه نقل العدوى في حال استخدامها بشكل غير مدروس.

وقالت الطبيبة الروسية المختصة، لاريسا أليكسييفا، إن “الكثير من الأشخاص من مرتدي الأقنعة بلا جدوى، من الذين يستخدمون نفس القناع لمدة 10-15 يوما، أو حتى لفترة أطول، وعندما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح، فإنهم يمسكون هذا القناع براحة أيديهم أو يقومون بوضعه في الجيب، ثم يلمسون وجوههم بأيديهم، ثم يرتدون القناع نفسه مرة أخرى، ويحملونه إلى المنزل حيث يكون الفيروس أكثر راحة في الدفء والرطوبة. إنه أمر خطير للغاية”.

ويوصي الأطباء بتجنب ارتداء القناع الواقي أكثر من ساعتين، وكما يؤكدون على ضرورة خلعه بعناية دون لمس الوجه، والتخلص منه بوضعه في كيس محكم الإغلاق.