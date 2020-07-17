كمامة طبية خارقة تقضي على فيروس كورونا في دقائق

نجحت شركة كندية في إنتاج كمامة طبية تقضي على فيروس كورونا بشكل شبه كامل. فما خصائص هذه الكمامة؟

مثلت الكمامات الطبية مصدراً للجدل منذ بدء جائحة كورونا في العالم، ففي حين يوصي بها الكثير من الأطباء والعلماء وتلزم العديد من الحكومات مواطنيها بارتدائها، توجد آراء أخرى تشكك في فعالية الكمامات ضد فيروس كورونا. لكن المشككين قد يضطرون لتغيير رأيهم بعد توصل شركة (i3 BioMedical Inc.) الكندية بالتعاون مع علماء من جامعة تورونتو إلى صنع كمامة طبية تستطيع القضاء على فيروس كورونا خلال دقائق، بحسب ما نقل موقع ميركور (Merkur) الألماني.

تكنولوجيا متطورة

قالت الشركة في بيان إعلامي إن فريق العلماء بجامعة تورونتو اختبر فعالية الكمامة، والتي يطلق عليها إسم (TrioMed Active Mask Type IIR)، وتأكدوا من قدرة طبقتها الخارجية على إبطال فيروس كورونا بنسبة تتعدى 99 بالمئة، كما جاء على موقع إر تي إل (RTL) الألماني. وأضاف بيان الشركة أن فيروس كورونا المستجد يظل على أسطح الكمامات العادية لمدة 7 أيام على الأقل بحسب الدراسات، غير أن الكمامة الجديدة تقضي على الفيروس في دقائق بفضل تكنولوجيا مضادة للميكروبات، وهو ما يقلل من خطر العدوى بطريقة غير مسبوقة.

في البداية ظن الجميع أن كورونا مشكلة محلية للصينيين. ووهان؟ لم نسمع بها من قبل. ووهان كانت بعيدة. والحكام في بكين تكتموا في البداية عن الفيروس الخطير الذي ينتشر. ثم فرضوا حظر التجول على سكان المدينة والمحافظة. والعالم كان يتفرج وهو يحسب نفسه في مأمن من الفيروس.

وفي تصريح نقله موقع (News Wire) قال بيير جان ميسيه، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة للكمامة:” هذه الكمامة الطبية الأولى والوحيدة التي ثبت علمياً أنها قادرة على إبطال مفعول فيروس كورونا”. وأضاف ميسيه: “لقد أنفقنا الملايين على مدار سنوات طويلة حتى نتوصل لهذه التكنولوجيا المقاومة للميكروبات، ومنتجاتنا تستخدم من الأطقم الطبية في جميع أنحاء العالم وتم اختبارها من قبل أطراف ثالثة أثبتت جودتها”. كما جاء في البيان أن الكمامة الجديدة نجحت في القضاء على أنواع أخرى من الأمراض، مثل مرسا (المكورات الذهبية المقاومة للميثيسيلين) والفيروس المسؤول عن الأنفلونزا.

منع العدوى الذاتية

تعد هذه الكمامة الطبية الجديدة طفرة في مواجهة العدوى بفيروس كورونا. فبحسب ما نقل موقع (RTL) عن دراسة بدورية (American Journal of Infection Control)، يقوم الإنسان بلمس وجهه في المتوسط 23 مرة بالساعة. وعند لمسه لسطح الكمامة الطبية العادية الذي قد يتواجد عليه الفيروس، قد ينقل الإنسان العدوى لنفسه إذا لمس وجهه بعدها. كما أن هذه الكمامة لديها فترة صلاحية لمدة خمسة أعوام، مما يجعلها عملية بشكل كبير، خاصة للطواقم الطبية.

يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله.

وتسبب تهافت الناس على شراء الكمامة الجديدة إلى نفاذ الكمية المخصصة للأفراد بحسب ما جاء على موقع الشركة. وطالبت الشركة العملاء بالانتظار حتى تصبح الكمامة متاحة مرة أخرى، حيث أن الشركة تعطي الأولوية للعاملين بالمجال الصحي. وبحسب موقع (Merkur) فإن الكمامة الجديدة يصل سعرها إلى 9,99 دولار (6,45 يورو).