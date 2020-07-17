معاني اسماء السيارات اليابانية

يعد عالم السيارات هو ذلك العالم الذي توجد به المزيد من التعب والجهد لإخراج أفضل وأحسن السيارات على مستوى العالم، والجدير بالذكر فأن الماركات اليابانية اليوم تعد من بين أفضل الماركات العالمية في صناعة السيارات، والجدير بالذكر فأنه يوجد اليوم الكثير من أنواع السيارات المختلفة من الطراز الياباني ولها الكثير من الأسماء التي لا يعلم الكثير منا معني تلك الأسماء اليابانية.

أسماء السيارات اليابانية ومعانيها

يوجد اليوم الكثير من السيارات اليابانية التي تنتشر في أسواق السيارات على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك فأن الكثير منا لا يعلم ما هي المعاني الخاصة بتلك السيارات والتي من بينها ما يلي.

1- سيارة تويوتا : وهذا لا يتعلق بالاسم الخاص بمن أنشئ الشركة ولكن تم اللجوء إلى ذلك الاسم كي يكون سهل النطق على الجميع، والجدير بالذكر فأن كلمة تيوتا مقسومة لقسمين وهما تيو والتي تعني الوفير وتا والتي تعني الوفير في حقل الأرز ومعني تيوتا على بعضها على الحقل الوفير.

2- سيارة سوزوكي : والتي تنقسم إلى قسمان وهما سوزو والتي تعني أجراس او جرس واحد وكي والتي تعني شجرة وهذا يعني أن كلمة سوزوكي هي شجرة الأجراس.

3- سيارة نيسان : وهي من بين الماركات اليابانية الأكثر انتشارا والتي تعني باللغة اليابانية ان السيارة إنتاج الدولة اليابانية.

4- سيارة ميتسوبيشي : والتي تعد من السيارات التي لها قصة مختلفة والتي أدت إلى تلك التسمية،ولكن المعني الخاص بتلك السيارة هي الجواهر الثلاثة والتي تظهر في الشعار الخاص بتلك السيارة، وتعود قصة التسمية الخاصة بتلك السيارة هو قيام صاحب تلك الشركة وخلال بداية العمل في التجارية البحرية وذلك خلال عام 1870، وكان يمتلك عدد ثلاثة من السفن والتي يحملها بالكثير من البضائع بين كوريا والصين، والجدير بالذكر فأن تلك السفن كانت أغلى ما يملك ذلك التاجر لذا فقد تم تسميتهم ميتسوبيشي أو الجواهر الثلاثة، ومع التطور الكبير الذي قد شهدة ذلك الرجل على مدار السنين زادت تجارته بشكل كبير، وقد أصبح له الكثير من المصانع التي قد تخصصت في صناعة المواتير والكثير من المنتجات المختلفة، وقد أصبح لتلك الماركة الكثير من الشركات الهامة على مستوى العالم، وقد أصبحت ميتشوبيشي من الماركات العالمية في صناعة السيارات اليوم.

5- سيارة هوندا : كما تعد تلك السيارة هي الأخرى من بين السيارات الأكثر انتشارا على مستوى العالم العربي، وعن اسم هوندا فهو لقب عائلة مؤسس تلك الشركة هوندا سوشيرو وعن معني الاسم فهو معناه الحقل الرئيسي وهو اسم مكون من قطعتان هون ومعناة الحقل وهذا معناه الرئيسي.

6- سيارة مازدا : وتعد تلك السيارة من السيارات التي قد تم تغيير أسمها من ماتسودا إلى مازدا ورجع ذلك الاسم إلى أسم عائلة يابانية، ومعني أسم تلك السيارة هو حقل أو أشجار الصنوبر ولكن قد تم تخفيف الاسم وقد اصبح مازدا بعد أن وجدت الشركة صعوبة في الترويج لتلك السيارة على مستوى العالم، وقد تم اللجوء إلى أسمها الحالي كي يسهل نطقها خاصة على الأجانب.