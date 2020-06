رائد ناسا يشارك صورة مذهلة للحدود بين الليل والنهار على الأرض

التقط أحد رواد ناسا على متن محطة الفضاء الدولية صورة مذهلة تظهر الحدود بين الليل والنهار على الأرض.

وقام بوب بينكن، الذي يعمل على المحطة الدولية منذ شهر تقريبا، بنشر تغريدة على “تويتر” تضم صورتين للحدود الجميلة.

وكتب: “مشاهدي المفضلة لكوكبنا التي تلتقط الحدود بين الليل والنهار”.

My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E

— Bob Behnken (@AstroBehnken) June 28, 2020