قائمقام شنگال: 70 مواطن إيزيدي مغيبون في سجون PKK السرية

كشف قائمقام قضاء شنگال (سنجار)، اليوم السبت، عن اختفاء 70 مواطناً إيزيدياً في القضاء مؤخراً، فيما يؤكد الأهالي أنهم مغيبون في سجون حزب العمال الكوردستاني PKK السرية.

وقال محما خليل لـ (باسنيوز): «يدير PKK سجوناً سرية في شنگال، وقد اختفى أكثر من 70 مواطناً إيزيدياً في القضاء مؤخراً، ويؤكد الأهالي الذين تقصوا عن مصير ذويهم أنهم مغيبون في سجون PKK».

وأضاف «وفوق كل المآسي والكوارث التي تعرض لها أهالي شنگال من الإبادة الجماعية والنهب والنزوح، ابتلوا الآن بالمقابر الجماعية والسجون السرية».

وتتمركز وحدات مقاومة شنكال التابعة لحزب العمال الكوردستاني في شنگال إلى جانب ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الأخرى منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة بعد أحداث 16 أكتوبر 2017.

وكانت شنگال قد شهدت بعد عام 2014 استشهاد عدد كبير من الإيزيديين في أعقاب هجوم داعش، إلى جانب نزوح أكثر من 360 ألف إيزيدي، وحالياً يعاني سكان القضاء من ممارسات وانتهاكات PKK والحشد الشعبي التي زادت من تدهور الأوضاع في القضاء.

وشهدت شنگال مؤخراً دعوات رسمية ومظاهرات واحتجاجات تطالب بخروج مسلحي PKK من القضاء، والذين قاموا بقمع المشاركين فيها واعتقلوا العديد منهم.