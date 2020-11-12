نادر شيخ ناسر:ضوء القمر

ضوء القمر

نادر شيخ ناسر

انت يا سيدتي كشهر شباط طقسك

نصفك شتوي ممطر مثلج بياضك

يفتت الارض يزداد بركات انتاجك

بفرحك تنزل امطار غزيرة دموعك

يرقص الازهار والبلابل لنغم ضحكتك

يقرص العاشق المهبول شمسك

يدخل في جسده يرتعش من بردك

تقصفين الكون بلارحمة نار رعدك

تحرقين بالبرق حولك هوادة غضبك

انت يا متميزة كشهر شباط طقسك

ايزدي بابلي سومري اشوري نفسك

فرحك مفاجيء مقنع بغيوم شوقك

تضحكين بتذكرك ذكريات ماضيك

تكتمي اسرارا اعباء ثقيلة في قلبك

تصدق نباتا وطيورا حماوة شمسك

فكيف لايصدقك المهبول بعشقك؟

لاانذار تقتل الراعي والرعي حالوبك

بلبل بيوضه في عشه جمد بجمادك

لا تفرقين قساوة ربيعك عن شتائك

انت يا رقيقة كشهر شباط طقسك

فبراير كفارة وتطهير ذنوب اسمك

يكفي ثمانية وعشرون غضب ايامك

يوم زائد يحير عاشق مهلهل بحبك

ارحمي لاتشتكي لشهر اذار اختك

القطط يتانى عشقه في موسمك

يطيب سهر عاشق لعشقه لياليك

ينتظر وينتظر اطلالة نور شعاعك

نور قمر فتاة رقيقة شديدة ذكائك

متوهجة ترغب التميز على حولك

انت يانور قمر كشهر شباط طقسك