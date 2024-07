بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على إمرأة “في بطن ثعبان” ـ فيديو

عثر على جثة امرأة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، حسبما أعلنت الأربعاء الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا.

وقالت الشرطة إن المرأة (36 عاما) فقدت بعد أن غادرت منزلها صباح الثلاثاء لشراء دواء لطفلتها المريضة، وانتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.

وعثر زوجها على حذائها وقطع من ملابسها على الأرض، على بعد حوالى 500 متر من منزلهما في قرية سيتيبا.

وقال قائد الشرطة المحلية إيدول، الذي يحمل اسما واحدا على غرار إندونيسيين كثر: “بعد فترة وجيزة، وجد الزوج ثعبانا على بعد حوالى 10 أمتار من الطريق. وكان الثعبان لا يزال على قيد الحياة”.

وأوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن “الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان منتفخا للغاية”، ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان حيث عثروا على جثة زوجته.

ومثل هذه الحوادث نادرة للغاية، لكن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بعد أن ابتلعتهم ثعابين.

وفي أوائل حزيران، عثر على امرأة تبلغ 45 عاما ميتة في بطن ثعبان يناهز طوله 5 أمتار، ووقع الحادث في مقاطعة سولاويسي الجنوبية نفسها، لكن في قرية مغايرة.

وفي العام الماضي، قتل سكان في منطقة تينانغيا في جنوب شرق جزيرة سولاويسي ثعبانا طوله 8 أمتار، بعدما رصدوه عند محاولته خنق مزارع وابتلاعه.

وفي عام 2018، عثر على امرأة تبلغ 54 عاما ميتة داخل ثعبان طوله 7 أمتار في مدينة مونا في جنوب شرق المنطقة نفسها.

وفي العام السابق، قضى مزارع في سولاويسي الغربية بعدما ابتلعه ثعبان طوله 4 أمتار في مزرعة.

