كايلي جينر أول امرأة تستقطب أكثر من 300 مليون متابع عبر “إنستغرام”

أصبحت نجمة شبكات التواصل الاجتماعي وسيدة الأعمال المنتمية إلى عائلة كارداشيان كايلي جينر صاحبة أكبر عدد من المتابعين لحسابها على “إنستغرام” بين النساء في العالم، إذ وصل عدد هؤلاء فيه إلى أكثر من 300 مليون.

واستقطب حسابها حتى صباح امس الخميس 301 مليون متابع، مما جعلها تحتل المركز الثاني بين المشاهير من الجنسين، بعد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو (389 مليوناً)، علماً أن المركز الأول هو للحساب الرسمي للشبكة الاجتماعية نفسها (460 مليوناً).

واكتسبت كايلي جينر (24 عاماً) شهرتها من مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع “كيبينغ آب ويذ ذا كارداشيانز” Keeping Up With the Kardashians، مع أخواتها كورتني وكيم وكلوي كارداشيان.

وأسست شركة مستحضرات التجميل “كايلي كوزميتيكس” ونفذت مشاريع أخرى مربحة في عالم الأعمال.

وسبق للشابة الثرية أن حققت مؤقتاً رقماً قياسياً على “إنستغرام” عام 2018، بنيلها أكثر من 18 مليون علامة “إعجاب” (Like) لإعلان ولادة ابنتها ستورمي، قبل أن تحطم هذا الرقم عام 2019 صورة بيضة نُشرت تحديداً في صورة تحدٍ لجينر. وحصلت البيضة إلى الآن على أكثر من 55 مليون علامة “إعجاب”.

إلا أن حضور جينر الحامل حالياً بطفلها الثاني تراجع في الآونة الأخيرة على “إنستغرام”، بعد كارثة التدافع التي أدت إلى سقوط عشرة قتلى خلال حفلة لشريك حياتها مغني الراب ترافيس سكوت، ضمن مهرجان “أستروورلد” في ولاية تكساس الأميركية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.