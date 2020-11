ليدي غاغا تحشد من أجل بايدن.. وترامب يهاجمهما

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحملته الانتخابية، الاثنين، المغنية الأميركية ليدي غاغا، التي أعلنت تأييدها للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن.

وكتبت ليدي غاغا على حسابها في تويتر: “أنا متحمسة جدًا للعودة إلى بنسلفانيا، بيتسبرغ، حيث كنت أسافر لزيارة جدتي. نراكم غدا في تجمع جو (بايدن) نحن بحاجة إلى كل صوت في بنسلفانيا. هذه الانتخابات تعتمد عليك”.

That’s a pic of me in Pennsylvania when I lived in Lancaster. I LOVE THIS STATE. I’m here now! This place is filled with good hearted people—good hearted people that @JoeBiden loves. He’s a good friend. He’s the President this country needs to bring us back together. #vote #Biden pic.twitter.com/3Yo4XddYId

— Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020