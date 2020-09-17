سبتمبر 18, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

لتنحيف الخصر جرّبي هذه الخلاصة

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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لتنحيف الخصر جرّبي هذه الخلاصة

يمكن تناول بعض الاطعمة أن يساعد على كبح الشهية وعلى الحد من الرغبة في الأكل وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين وجبات النهار الرئيسية. كذلك يمكن بعض الخلاصات أن تساهم في تسريع عملية حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن وفي تنحيف الخصر.
وتعتبر خلاصة القرفة والغار من ابرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق. ومن أجل تحضيرها يجب توفير هذه المكونات: ليتر من الماء، عودان من القرفة، 5 أوراق غار.

يوضع الماء على النار وعندما يغلي تضاف إليه أعواد القرفة وورق الغار. يترك الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة قبل أن ينزع عنها.

بعد مرور ساعة واحدة يصفى الماء ويسكب في عبوة زجاجية. يمكن شرب القليل منه بين الحين والآخر خلال النهار. ومن الأفضل فعل هذا أولاً عند الاستيقاظ من النوم وقبل حلول موعد الفطور. ومن المهم تكرار العملية نفسها من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.

لكن يجب دائماً الحرص على اتباع نظام تغذية صحي والتخلي عن العادات السيئة وخصوصاً أكل الدهون الضارة والكثير من السكريات. ومن المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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