سبتمبر 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

سيدة أسترالية تكسر إجراءات الحجر لشراء وجبة كباب على بعد 75 كيلومترا

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فى :شؤون المرأة
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سيدة أسترالية تكسر إجراءات الحجر لشراء وجبة كباب على بعد 75 كيلومترا

قالت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها أوقفت سيدة في غرب مدينة ميلبورن، بعد أن كانت تقود سياراتها أثناء توقيت فرض إجراءات الحجر من 8 مساء إلى 5 صباحا.

وبعد توقيفها، ذكرت السيدة أنها من منطقة غيلونغ، وأنها قادت سيارتها مسافة 75 كيلومترا لشراء وجبة كباب.

وفرض رجال الأمن على السيدة الموقوفة غرامة قدرها 1652 دولارا أمريكيا لكسرها إجراءات الحجر.

يذكر أن ولاية فيكتوريا سجلت أدنى حصيلة أصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أسابيع، إذ رصدت السلطات يوم الاثنين، 41 إصابة جديدة فقط.

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