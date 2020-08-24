أغسطس 25, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالصورة: شذى حسون تخضع لعملية جراحية

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فى :شؤون المرأة
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بالصورة: شذى حسون تخضع لعملية جراحية

خضعت الفنانة العراقية شذى حسون لعملية جراحية، وتبين ذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها على إنستغرام.
وظهرت حسون في الصورة وهي على السرير في المستشفى وترتدي كمامة، وأرفقتها بتعليق أشارت من خلاله الى أنها خضعت لعملية جراحية من دون أن تكشف عن تفاصيلها.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صورة شذى حسون، وتمنوا لها الشفاء العاجل.

ونشرت لاحقا فيديو صوتي طمأنت متابعيها ومحبيها بأنها بخير وشكرت الجميع على الاهتمام، وأعلنت ان العملية هي نسائية دقيقة وليست عملية تجميل. وطلبت من الجميع الدعاء لها بالسلامة.

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