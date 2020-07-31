ما علاقة أحلام بقضية غسل الأموال في الكويت؟

فوجئ جمهور الفنانة أحلام الشامسي بتغريدة على صفحتها الخاصة تويتر تؤكد أن صاحب مشروع بوتيكات عبد الوهاب العيسى بريء من تهمة غسل الاموال، وتطلب من القضاء الكويتي العمل على تبيان الحقيقة.

أحلام التي انضمت قبل ثلاث سنوات إلى مشروع بوتيكات الذي يحقق برأيها نجاحاً كبيراً، دخلت عالم التجارة الافتراضي بعد مشاركتها في برنامج أراب آيدول وتحوّلت ماركات أزيائها ومجوهراتها إلى سلع للبيع عن طريق بعض الشركات المهمة، وهكذا انضمت إلى مجموعة بوتيكات نجحت، بحسب رأي المتابعين ورأي أحلام بالطبع، وهي شريكة لها حصص في المبيعات التي تقوم بها الشركة.

يأتي ذلك بعد سلسلة من المعلومات التي نقلتها الصحف الكويتية عن القبض أو وضع اليد على بعض الأموال الخاصة لمشاهير في الكويت قبل ثلاثة أيام، منهم المذيعة الشهيرة حليمة بولند وبعض الناشطات على مواقع التواصل اللواتي يُعرفن “بالفاشينيستا ، فيما شنّ آخرون هجوماً عنيفاً على هؤلاء ومنهم الناشطة الكويتية بيبي عبد المحسن التي قالت إن هذه الأموال مصدرها تجارة الممنوعات والأطفال، معتبرةً أن على الدولة الكويتية اتخاذ كافة الإجراءات لمنع ما يحصل اليوم ويجب أن ينال كل متهم تثبت إدانته جزاءه.