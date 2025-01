عضو بالشيوخ الأمريكي يدعو لفرض عقوبات على النظام القضائي العراقي أو “إصلاحه بالكامل”

قائلاً: المحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وأصبحت أداة للنظام الإيراني

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوي ويلسن بشدة المحكمة الاتحادية العليا العراقية ورئيسها ، قائلاً ان المحكمة غير دستورية ورئيسها دمية في يد ايران وفيلق بدر.

ويلسن كتب في تدوينة على حسابه بمنصة إكس ، طالعتها (باسنيوز): إن “المحكمة الاتحادية العليا العراقية غير دستورية وأصبحت أداة للنظام الإيراني. ورئيسها القاضي جاسم عبود العامري هو دمية في يد إيران وفيلق بدر”.

مشدداً ” ولابد من فرض العقوبات على النظام القضائي العراقي أو إصلاحه بالكامل”.

Iraq’s Supreme Court is unconstitutional and has become an Iranian regime tool. Chief Justice Jassim Abboud Ameri is Iranian and Badr Corps puppet. The Iraqi justice system must be sanctioned or entirely reformed.

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) January 29, 2025