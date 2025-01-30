يناير 31, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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عضو بالشيوخ الأمريكي يدعو لفرض عقوبات على النظام القضائي العراقي أو “إصلاحه بالكامل”

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فى :أخبار عــامة
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عضو بالشيوخ الأمريكي يدعو لفرض عقوبات على النظام القضائي العراقي أو “إصلاحه بالكامل”

قائلاً: المحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وأصبحت أداة للنظام الإيراني

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوي ويلسن بشدة المحكمة الاتحادية العليا العراقية ورئيسها ، قائلاً ان المحكمة غير دستورية ورئيسها دمية في يد ايران وفيلق بدر.

ويلسن كتب في تدوينة على حسابه بمنصة إكس ، طالعتها (باسنيوز): إن “المحكمة الاتحادية العليا العراقية غير دستورية وأصبحت أداة للنظام الإيراني. ورئيسها القاضي جاسم عبود العامري هو دمية في يد إيران وفيلق بدر”.

مشدداً ” ولابد من فرض العقوبات على النظام القضائي العراقي أو إصلاحه بالكامل”.

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