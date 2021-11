هوشيار زيباري: “لعبة سياسية” افقدت الديمقراطي الكوردستاني 2 من مقاعده

قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ان انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي كانت عادلة ونزيهة لكن نتائجها لم تكن كذلك .

جاء حديث القيادي هوشيار زيباري ، في تغريدة على حسابه بتويتر، معلقاً على فقدان مستقلين لمقاعدهم وكذلك حزبه لمقعدين اثنين في البرلمان العراقي الجديد كان قد فارز بهما .

وحل الديمقراطي الكوردستاني رابعاً على مستوى العراق بحصوله على 33 مقعداً في انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي النيابية المبكرة.

زيباري قال ان خسارة حزبه لهذين المقعدين جاءت نتيجة ” لعبة سياسية” ، مشيراً الى انه تم “تحريف”النتائج ، وان هذا الامر “مخيب للآمال”.

وشدد وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق وعضو المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ، بالقول أن انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي “كانت عادلة ونزيهة لكن نتائجها لم تكن كذلك”.

The #ElectionJudicialPanel EJP of #IraqElection2021 has ruled to deny #Iraqi independent candidates and #2KDP candidates seats by political manipulation and election results cooking were disappointing. The Election process was fair & clean but the outcome was unfair & unjust.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 22, 2021