مسرور بارزاني يهنئ سياسياً كوردياً عيّن وزيراً للتعليم في بريطانيا

هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء السياسي الكوردي البريطاني ناظم زهاوي، لتعيينه وزيراً جديداً للتعليم في بريطانيا.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «تحدثتُ الليلة عبر الهاتف لتهنئة صديقي كاك ناظم زهاوي لتعيينه وزيراً جديداً للتعليم في بريطانيا»

وأضاف «نحن فخورون بعمله وزيراً لتوزيع اللقاحات للمملكة المتحدة وخارجها».

السياسي البريطاني ناظم زهاوي ترجع أصوله إلى العراق إلى عائلة زهاوي الكوردية البغدادية المعروفة. أصبح عضوًا في البرلمان البريطاني في انتخابات 2010 عن دائرة ستراتفورد أون آيفون.

وكان زهاوي المولود في العراق العام 1967، قد وصل إلى بريطانيا وهو في سن تسع سنوات مع أسرته التي هربت من بطش نظام صدام حسين، وترعرع في منطقة إيست ساسيكس جنوب لندن وتلقى تعليمه المدرسي في كينغز كوليدج في ويمبلدون في لندن، كما تلقى تعليمه الجامعي في يونيفرسيتي كوليدج التابعة لجامعة لندن.

وفي عام 1991، كان زهاوي وزميله الكوردي بروسك صائب، مساعدين لجيفري آرتشر خلال حملته التي حملت اسم «الحقيقة البسيطة» لمساعدة الضحايا الكورد من حرب الخليج.

كما كان مستشارا لحزب المحافظين في منطقة باتني في جنوب غرب لندن من عام 1994 إلى عام 2006.

وفي 26 تموز / يوليو 2019، عين الزهاوي وكيل وزارة الخارجية البرلمانية في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، بالمملكة المتحدة.

I spoke by phone tonight to congratulate my friend Kak @nadhimzahawi for his appointment as the new Education Secretary. We are proud of his work as Vaccine Minister for the UK and beyond -mb.

— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) September 15, 2021