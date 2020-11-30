ضبط عجلة تحوي مشروبات كحولية في المنصور

تمكنت مفارز نجدة بغداد، اليوم الأحد، من ضبط عجلة مخالفة تحتوي على مشروبات كحولية غير مرخصة والقبض على سائقها في منطقة المنصور في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية ان، “دوريات نجدة اليرموك تمكنت من القبض على متهم يستقل عجلة بداخلها مشروبات كحولية غير مرخصة ضمن منطقة المنصور. وبينت انه” جاء ذلك خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة، حيث تم الاشتباه بالعجلة ولدى استيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على المواد غير المرخصة، وتم تسليمه الى مركز الشرطة اصوليا” .