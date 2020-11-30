نوفمبر 30, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ضبط عجلة تحوي مشروبات كحولية في المنصور

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فى :أخبار عــامة
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ضبط عجلة تحوي مشروبات كحولية في المنصور

تمكنت مفارز نجدة بغداد، اليوم الأحد، من ضبط عجلة مخالفة تحتوي على مشروبات كحولية غير مرخصة والقبض على سائقها في منطقة المنصور في العاصمة بغداد.
وقالت وزارة الداخلية ان، “دوريات نجدة اليرموك تمكنت من القبض على متهم يستقل عجلة بداخلها مشروبات كحولية غير مرخصة ضمن منطقة المنصور. وبينت انه” جاء ذلك خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة، حيث تم الاشتباه بالعجلة ولدى استيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على المواد غير المرخصة، وتم تسليمه الى مركز الشرطة اصوليا” .

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