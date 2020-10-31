نيجيرفان بارزاني معزياً بوفاة نجم الدين كريم: سيظل حياً في أذهاننا

عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني السبت، بوفاة الشخصية الكوردية المعروفة نجم الدين كريم.

وقال رئيس الإقليم في برقية تعزية إن “رحيل الدكتور نجم الدين كريم خبر مُحزن بالنسبة لنا ولشعب كوردستان”، معرباً عن تعازيه ومواساته لأسرة الراحل وذويه وأهالي كركوك وشعب كوردستان.

وأضاف أن الدكتور نجم الدين كريم كرّس شبابه للثورة الكوردستانية وشارك كطبيب ومقاتل في البيشمركة في ثورتي أيلول وكولان، وخدم بإخلاص خلال مرض الزعيم ملا مصطفى بارزاني الخالد، وحين كان طبيباً في أمريكا لم ينقطع عن عمله في النضال السياسي والدبلوماسي.

وقال نيجيرفان بارزاني إن نجم الدين كريم قام بالكثير من الأعمال الخدمية المهمة في كركوك، وإن بعده عن المدينة بطريقة غير قانونية في ظل وضع معقد، ترك تأثيراً كبيراً عليه.

وتابع “كان الدكتور نجم الدين مخلصاً لكوردستان وإمته، لذلك كانت له علاقة واسعة بشعب وقوى وأحزاب كوردستان، وبالأخص مع الرئيس بارزاني والرئيس الراحل مام جلال”.

وختم رئيس الإقليم تعزيته بالقول “إن نضال وإخلاص الدكتور نجم الدين كريم سيظل حياً في أذهاننا وأذهان جميع أصدقائنا ومعارفنا وشعب كردستان”.