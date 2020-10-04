الرئيس بارزاني خلال استقباله الفياض ويارالله: استقرار العراق يشكل أهمية كبيرة لكوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، كلاً من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله.

ووفق بيان لمكتب الرئيس بارزاني الإعلامي، فقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق والتحديات الراهنة، والمخاطر الأمنية التي تهدد استقرار العراق والمنطقة.

كذلك جرى تبادل الآراء حول التنسيق الأمني والعمل المشترك بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمواجهة المخاطر والتهديدات الراهنة.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لتطبيع أوضاع المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن دعمه للعملية السياسية في العراق، وأكد أن استقرار العراق يشكل أهمية كبيرة لإقليم كوردستان.