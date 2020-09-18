فصيل شيعي مناوئ للوجود الاجنبي بالعراق يبدي موقفا من استهداف البعثات

أبدت كتائب حزب الله العراق، يوم الجمعة، موقفا بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه “يجب إبقاء المدن المقدسة بعيدة عن أعمال العنف، ولا يجوز استعمال القوة المفرطة لتحقيق الأهداف وأن كانت مشروعة”، موضحا أن “استهداف البعثات الدبلوماسية لا يشكل أي مصلحة ما دامت لم تشكل خطرا داهما أو واضحا يتفق عليه العقلاء”.

وأشار إلى أن “القوات العسكرية الكبيرة في محيط سفارة الشر الأمريكية ببغداد يجب أن تخرج، لأنها تشكل تهديدا بالغا لأمن وسلامة المدنيين في المناطق القريبة، وخرقا واضحا لسيادة البلاد”.

وتابع العسكري “ليس من المعقول أن تحتفظ سفارة بلد ما بأكثر من 2500 رجل أمن وعسكري مع الأسلحة الثقيلة والفتاكة في قلب الأحياء السكنية”.

يشار إلى أن عبوة ناسفة استهدفت أمس، معهد أمريكي لتعليم اللغة في حي الغدير بمحافظة النجف، يأتي ذلك بعد يومين من استهداف عجلة للبعثة الدبلوماسية البريطانية في العراق بالمنطقة الخضراء.