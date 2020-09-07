الرئيس بارزاني والحلبوسي يؤكدان على التنسيق والعمل المشترك لحل الازمات القائمة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الاحد ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي كان قد وصل في وقت سابق من اليوم الى العاصمة اربيل.

جرى خلال اللقاء ، بحث الوضع السياسي وآخر تطورات العراق والمنطقة ، كما جرى القاء الضوء على العملية السياسية في العراق في المرحلة المقبلة ، وجرى التأكيد على التنسيق والعمل المشترك للأطراف السياسية من اجل حل الازمات القائمة.

تبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد ، وحل المشاكل القائمة شكل جانباً آخر من اللقاء .

هذا فيما كان مصدر مقرب من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، كشف صباح اليوم الأحد، لـ(باسنيوز) عن زيارة الأخير إلى أربيل ، فيما بين سبب الزيارة.

المصدر ، قال إن «الحلبوسي سوف يصل اليوم إلى أربيل بهدف عقد اجتماعات مع القوى السياسية الكوردية الكبيرة والمؤثرة، لبحث ملف الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات».

وأضاف أن «رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يسعى خلال زيارته إلى أربيل، إلى التوصل لاتفاق مع القوى الكوردية هناك، لحسم هذا الملف الخلافي بين القوى السياسية العراقية كافة».

وأكد المصدر، أن «الحلبوسي يدعم الدوائر المتعددة في كل المحافظات».