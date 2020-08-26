“الصحة العالمية” تفتتح مكتبا في كوردستان وتقدم دعما لمواجهة كورونا

افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبا في اقليم كوردستان فيما قدمت في الوقت نفسه مجموعة من المستلزمات الطبية للإقليم.

وقال وزير صحة الاقليم، سامان برزنجي لكوردستان 24 ان “اقليم كوردستان بأمس الحاجة لدعم ومساعدة منظمة الصحة العالمية لنتمكن من مواجهة فيروس كولاونا”.

واكد ممثل منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء ان اقليم كوردستان بذل جهودا كبيرة في مواجهة كورونا، مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية تدعم هذه الجهود.

واتخذت حكومة اقليم كوردستان ومنذ ظهور الفيروس، اجراءات عديدة لمواجهة الجائحة وفرضت اجراءات مشددة على المواطنين.