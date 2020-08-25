الصحة العالمية تقدم 800 الف دولار الى كوردستان لمواجهة كورونا

اعلن اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسلمه 800 الف دولار مساعدات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء فيروس كورونا، في وقت قررت الامم المتحدة علاج المصابين في مستشفى سيخصص لها في الاقليم.

وقال وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إن “الامم المتحدة قررت معالجة مرضاها من المصابين بكورنا في الاقليم”، مبينا أنه “سيخصص مستشفى لهم، كما سنوقع مذكرة تفاهم معهم”.

وأضاف، “كما تسلمنا اليوم مساعدات بمبلغ 800 الف دولار مقدمة من منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة، وهي عبارة عن سيارات اسعاف واجهزة التنفس”.

من جانبه قال القنصل الامريكي في الاقليم، خلال المؤتمر، “نشكر منظمة الصحة العالمية التي تعاونت معنا في تامين ستة سيارات اسعاف للاجئين السوريين في المخيمات بإقليم كوردستان”، موضحاً “نمر اليوم باوضاع صعبة والجميع يعلم ان 99% من اللاجئين السوريين الذين توجهوا للعراق هم موجودون في الاقليم”.

وزار اليوم الثلاثاء وفد من الامم المتحدة والقنصل الامريكي في اقليم كوردستان ومسؤول منظمة الصحة العالمية في العراق، ووفد مرافق لهم وزارة الصحة في الاقليم.