مسرور بارزاني: هناك من قام باستغلال مطالب المواطنين لغايات سياسية وشخصية

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد، أن هناك من قام باستغلال مطالب المواطنين المشروعة لغايات سياسية وشخصية، عبر تشجيع الناس على أعمال التخريب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة مع مسؤول إدارة گرميان، صلاح كويخا لمناقشة أوضاع الإدارة.

خلال الاتصال ناقش مسرور بارزاني أوضاع إدارة گرميان، خصوصا بعد أعمال الشغب التي طالت المؤسسات الحكومية.

وشكر رئيس الحكومة المسؤولين في گرميان، مقدراً جهودهم في محاولة حماية المؤسسات الحكومية وأملاك المواطنين في المنطقة.

وقال رئيس الحكومة: «مع الأسف، هناك من قام باستغلال مطالب المواطنين الشرعية لغايات سياسية وشخصية، حيث شجعوا الناس على أعمال التخريب وإحراق الممتلكات العامة».

وأكد أن الخروج بتظاهرات سلمية وحضارية حق للمواطنين، غير أن إحراق وتخريب الممتلكات والمال العام وممتلكات المواطنين، يدخل في خانة الإجرام، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية للاقتصاص من مرتكبي هذه الأفعال.

كما ناقش رئيس الحكومة مع مسؤول إدارة گرميان الوضع الصحي في المحافظة بما في ذلك خطوات مكافحة جائحة «كورونا».