حديث عن تأجيل قمة عمان الثلاثية اثر اكتشاف إصابة الوفد العراقي بكورونا

كشف قيادي في تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم ، الاحد، معلومات تتحدث عن إحتمالية إلغاء القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية ، الذي كان من المقرر ان تستضيفها العاصمة الأردنية عمان بسبب اكتشاف إصابة الوفد العراقي بكورونا.

فادي الشمري، قال في تغريدة على حسابه بتويتر ، إن “هناك معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن و تأجيل الزيارة ، بسبب اكتشاف اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم مما ادى الى حجرهم مع وزير الاتصالات الاردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم”.

وكان من المقرر ان يعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اجتماعا ثلاثيا في عمان هذا الأسبوع ، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان ، يوم الجمعة.

وبحسب البيان، كانت القمة ستركز على ” تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صرح ، الجمعة ، إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف أن “الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة ، واصفاً القمة الثلاثية بـ”المهمة” لتطوير العلاقات الثلاثية فيما يخص المجال الاقتصادي وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة .