خلال عام.. كهرباء خليجية “مجاناً” الى العراق

كشف السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي، يوم الاحد، أن الربط الخليجي سيحل مشكلة الكهرباء في العراق بشكل كامل.

وقال الجنابي في تصريحات صحفية له اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن “هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الكهرباء العراقية، لغرض الربط الخليجي عن طريق الكويت”، مشيراً إلى “وجود تطور واضح في هذا الموضوع والشروع بهذا العمل في القريب العاجل”.

وأضاف أنه “من المؤمل اكتماله خلال عام لحل أزمة الكهرباء في العراق، على اعتبار أن الدول الخليجية الست لديها وفرة في الطاقة الكهربائية، وساعات الذروة فيها تختلف عما موجود في العراق”.

وأوضح الجنابي أنه “من خلال هذا الربط فإن العراق لن يدفع أي مبالغ، بل سيكون تمويله من مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي عقد قبل سنوات”.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تدفع للمضي بمشروع سعودي عراقي جديد للاستثمار في مجال الطاقة، مشيرة إلى أنه “نحو الاكتمال”.

وكانت واشنطن، منحت العراق، إعفاء من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية، لأسباب إنسانية تتعلق بغرق بغداد في الظلام دون هذه الطاقة في الوقت الذي يحاول فيه العراق تقليل اعتماده على طهران.

وكان مشروع الربط الشبكي، موضوع مشاورات مكثفة خلال، الأشهر الأخيرة، حيث تمت مناقشته خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، الجمعة الماضي، إن المشروع “على وشك أن يتم تحديده وتصميمه وطرحه في المناقصات”، مضيفا “الشبكة الكهربائية في العراق من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات المملكة العربية السعودية والكويت”.

في المقابل، أكد متحدث باسم وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية “تتقدم نحو الاكتمال” وتتضمن خيارا لربط مباشر بين العراق والسعودية.

ويقول مسؤول كبير في إدارة ترامب “كنا نعمل على هذا”، في إشارة إلى توصيل شبكة الكهرباء العراقية بدول مجلس التعاون الخليجي.