اعتقال نيجيري يخلع أسنان الموتى من المقابر! (صور)

اعتقلت شبكة أمن الدولة “أوسون” في نيجيريا التي تحمل الاسم الرمزي “أموتكون”، أفيز أودوسانيا 33 عاما، المشتبه به في خلع أسنان جثث الموتى في مقبرة لغرض القيام بطقوس للحصول على المال.

واعترف أفيز أنه بدأ بحثه عن طقوس المال في عام 2016، لكنه فشل مرتين بعد خلع أسنان من جسدين مختلفين في ساغامو.

وأشار المتهم إلى أن الجثتين اللتين أجلاهما في وقت سابق، كانتا في أوقات مختلفة بين عامي 2016 و2020، لكن تم القبض عليه بعد المحاولة الثالثة في مقبرة إليشا، بحسب موقع “Vanguardngr”.

وقال المتهم: “تم القبض عليّ بعد أن قمت بإجلاء جثة في مقبرة في إليشا والتي أردت استخدامها في طقوس المال.. لقد قمت بإجلاء الجثث منذ عام 2016 وأزيل أجزاءها لأغراض طقوس المال لكن الطقوس فشلت”.

وأضاف: “قمت بإجلاء الجثث في ساغامو بولاية أوجون ولكن تم القبض عليّ في أوسون أثناء محاولتي نزع سن إحدى الجثث”.

وصرح أفيز بأن الأمر يستغرق حوالي 30 دقيقة لإزالة السن من الجثة، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا أقل في تجربته السابقة، ناصحا الشباب الآخرين الذين يحاولون المغامرة في طقوس المال بالكف عنها “لأنها ليست حقيقية”.

وصرح أميتولو شيتو القائد الميداني أوسون أموتكون بأنه سيتم تسليم المشتبه به إلى الأمن التقليدي لمحاكمته.

