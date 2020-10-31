أكتوبر 31, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وفاة أول جيمس بوند بالتأريخ

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فى :منوعات
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الفنان المخضرم شون كونري.. وفاة أول جيمس بوند بالتأريخ

توفي الممثل الاسكتلندي المخضرم شون كونري، الذي أدى شخصية “جيمس بوند” الشهيرة، عن عمر ناهز 90 عاما.
وأكدت هيئة الإذاعة البريطاني نبأ وفاة السير شون كونري، الذي يعد أول من مثل دور العميل البريطاني الشهير “جيمس بوند”، الذي تعاقب على تقديم شخصيته العديد من الفنانين على مر السنوات.
وكان كونري قد اعتزل التمثيل سنة 2003، ونال العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في فيلم “بعيدا عن اللمس” سنة 1988.
كما نال أكثر من 30 جائزة عالمية، أبرزها وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة البريطانية إليزابيت الثانية.

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