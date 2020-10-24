فرنسا تطرد أسرة عاقبت ابنتها المراهقة بالضرب

قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان إن باريس طردت أسرة بوسنية اعتدت بالضرب على ابنتها المراهقة وحلقت شعرها عقابا لها على رغبتها في الزواج من شاب صربي.

وأضافت أن السلطات الفرنسية رحّلت خمسة من أفراد أسرة الفتاة التي تعيش في مدينة بيزانسون في شرق فرنسا إلى مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.

وقالت “هذا الطرد من أرض الوطن هو نتيجة سلوك غير مقبول أقدمت عليه الأسرة في أغسطس، وهو ضرب فتاة مراهقة وحلق شعرها بعد ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شاب صربي من ديانة أخرى”.

وذكرت الوزارة أن أجهزة الرعاية الاجتماعية ستتولى الاعتناء بالفتاة القاصر التي ستُمنح حق الإقامة في فرنسا عندما تصل سن البلوغ.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت في أغسطس أن فتاة بوسنية مسلمة تبلغ من العمر 17 عاما تعرضت للضرب من قبل أسرتها في مدينة بيزانسون وأن أفراد الأسرة حلقوا شعرها قسرا لأنها أرادت الزواج من شاب صربي مسيحي يبلغ من العمر 20 عاما.

وخاضت قوات بوسنية وصربية حربا شرسة في التسعينات وراح آلاف المدنيين ضحية الصراع.