لدغات بعوض تحول ساق رجل إلى 5 أضعاف حجمها الطبيعي ولا علاج لها

تسببت لدغات البعوض المعدية منذ أكثر من عقدين في ترك ساق كمبودي خمسة أضعاف حجمها الطبيعي بسبب مرض طفيلي غير قابل للعلاج.

ويُجبر بونغ ثيت (27 عاما)، على جر طرفه المؤلم على الأرض بينما يتجول في منزل عائلته في مقاطعة كامبونغ تشنانغ.

وكان الشاب يحلم سابقا بأن يكون لاعب كرة قدم لكنه لم يتمكن من ركل الكرة بشكل صحيح منذ أن بدأ المرض عندما كان في السادسة من عمره.

وقال بونغ إن الورم تطور من جروح صغيرة في قدمه، والتي تجاهلها والداه لأنهما اعتقدا أن الخدوش ناتجة عن اللعب في الخارج.

ومع ذلك، نمت كتل صغيرة حول قدمه وغطت ساقه بالكامل بحلول الوقت الذي بلغ فيه سن 12 عاما.

