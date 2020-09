بالفيديو.. طائر بجع “عملاق” يقتحم مطعما لبنانيا

تفاجأ زوار مطعم للمأكولات البحرية في بيروت، بدخول طائر بجع بري وتجوله داخل المطعم بحثا عن الأسماك، لتنتشر فيديوهات كثيرة له داخل المطعم على وسائل الإعلام الغربية.

ونشرت صحيفة “الصن” البريطانية فيديو للطائر العملاق أثناء دخوله المطعم المطل على كورنيش العاصمة اللبنانية بيروت، قادما من ناحية البحر.

وتجاوب أصحاب المطعم مع “مطالب” طائر البجع، وأطعموه أسماكا صغيرة، قبل أن يتوجه لناحية السمك المثلج ويلتقط سمكة أخرى.

Obee is a rescue pelican in Beirut. He pops in for his daily treats at the seafood cafe that his caretaker owns and then heads back to sea.https://t.co/F5xGQrZnr2 pic.twitter.com/5hC41rn7RS

— Theia (@Theia32314852) September 11, 2020