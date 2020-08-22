دون الحصول على إذن.. جونسون وخطيبته يخيمان في حقل خاص! (صور)

أقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التخييم خلال عطلة صيفية، في حقل بمرتفعات اسكوتلندا دون الحصول على إذن صاحبه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن “الهروب الكبير” لرئيس الوزراء بوريس جونسون من أزماته انزلق إلى مهزلة، بعد أن تبين إقامة خيمته في الحقل دون طلب الإذن، وعاد جونسون من الإجازة إلى لندن يوم الجمعة.

وأضافت أن مالك الحقل كيني كاميرون بدا غاضبا، عندما أدرك أن رئيس الوزراء وخطيبته كاري سيموندز قد نصبا خيمة الجرس العصرية التي يبلغ ارتفاعها 8 أقدام على أرضه في منطقة ابيل كروس.

ومما زاد في غضب كاميرون أن جونسون وزوجته بديا وكأنهما تسلقا فوق سياج السلك الذي يبلغ ارتفاعه 3 أقدام للوصول إلى خيمة قماشية بلون الكريم، بدلا من استخدام البوابة في الحقل، فضلا عن أنهما أشعلا نارا حيث وجدت كومة من الخشب المتفحم من بقايا نار في محيط الخيمة.

المصدر: ديلي ميل