طالب هندي يصور بالصدفة أندر نمر على وجه الأرض (فيديو)

التقطت عدسة طالب الهندسة الهندي أبهيشيك بانغيس عن طريق الصدفة صورا مذهلة، لنمر أسود نادر خلال أول رحلة سفاري له في جنوب البلاد مع عائلته.

ورصد الطالب، في ولاية ماهاراشترا غربي الهند النمر النادر لمدة 40 دقيقة عن طريق الصدفة في محمية “تادوبا”، الشهر الماضي.

وقال الطالب (23 عاما) لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه “شعر بالذهول عندما شاهد النمر لأول مرة في اليوم الثاني من الرحلة التي استغرقت يومين فقط”.

وأضاف: “بعد عشر دقائق من مشاهدة الحيوان النادر أدركت أنني كنت الشخص الوحيد في الرحلة الذي يحمل كاميرا وبدأت في التقاط صور فوتوغرافية وثقت هذه اللحظات”.

وتابع: “لم أر شيئا جميلا كهذا في حياتي لقد ذهلت تماما. عادة ما يراه الناس لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، لكني كنت محظوظا جدا لأنني رأيته لمدة 40 دقيقة”.

ويعتبر النمر الأسود من أنواع النمور النادرة على وجه الأرض، وله طفرة لونية تظهر لدى النمور، ويعتقد الكثيرون في البداية عند مشاهدته بأنه فهد أسود، بسبب لونه الغريب.

Rare BLACK leopard is spotted drinking from a pond and stalking its prey at an Indian reserve https://t.co/ltN0mJ99Xj

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 31, 2020